Во Франции изменения конституции ради окружающей среды вынесут на референдум

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером заявил, что вынесет на референдум предложение о включении защиты климата и окружающей среды в конституцию Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Конвенция граждан по климату, французская ассамблея, состоящая из 150 случайно выбранных граждан, предложила изменить первую статью конституции страны, добавив, что "Французская Республика гарантирует сохранения биоразнообразия и окружающей среды и борется с изменением климата".

В июне президент Франции заявил, что готов изменить конституцию, но с того времени этот вопрос никуда не двигался.

В понедельник Макрон сказал, что предложенное изменение конституции будет частью законопроекта о климате.

"С конституционной точки зрения предложенная конституционная реформа сначала должна пройти через Национальное собрание и Сенат... Как только это будет сделано, она будет вынесена на референдум", - заявил Макрона.

Он поручил законодателям установить сроки проведения референдума.