Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Британии

Европейская комиссия во вторник рекомендовала снять запрет на поездки, введенные странами ЕС в Великобританию для сдерживания мутировавшего варианта коронавируса, чтобы восстановить грузовые и важные поездки и позволить людям вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комиссия рекомендовала отказаться от несущественных поездок в Британию и обратно, но заявила, что люди, которые направляются в страну своего проживания, должны иметь разрешение на это - при условии, что они пройдут тест на COVID-19 или будут помещены в карантин в течение 10 дней.

"Общий запрет на поездки не должен мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой", - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Путешественники с жизненно важными функциями, такие как медицинские работники, должны пройти тест перед вылетом, но не должны подвергаться карантину, рекомендовала комиссия.

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Транспортный персонал, включая водителей грузовиков, должен быть освобожден от любых запретов на поездки, а также от требований к тестированию и карантину. Комиссия заявила, что если страна ЕС требует экспресс-тесты на антигены от водителей грузовиков из Британии, это не должно привести к остановке перевозок.

Рекомендации Еврокомиссии предназначены для установления общих правил в ЕС, и послы Евросоюза рассмотрят возможность их одобрения во вторник.

Однако пограничный контроль регулируется национальной политикой государств-членов, поэтому каждая страна ЕС может вводить свои правила.

Как сообщалось, в правительстве Великобритании рассматривают возможность массово протестировать на коронавирус тысячи водителей-дальнобойщиков, которые застряли на пути в Европу из-за остановки Францией всего сообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса.

Премьер Британии Борис Джонсон пытается договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, чтобы позволить по крайней мере движение грузов.

В Британии "блокада" на границе кое-где уже вызвала паническую скупку продуктов в супермаркетах, особенно индейки, хлеба, овощей и туалетной бумаги.

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