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В Хорватии начал работу терминал сжиженного природного газа

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В Хорватии начал работу терминал сжиженного природного газа

Суббота, 2 января 2021, 15:40

Хорватский терминал сжиженного природного газа на острове Крк начал свою работу с поставкой первого газа из США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tportal и Reuters..

Первый танкер со сжиженным газом прибыл на остров 1 января 2021 года.

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"Танкер СПГ Tristar Ruby прибыл с 143 000 кубометрами газа, что дает старт коммерческому использованию терминала", - сообщил директор управляющей компании LNG Hrvatska.

Разгрузка танкера продлится до 3 декабря.

До этого в течение одного месяца терминал работал в тестовом режиме.

Плавучий терминал на острове Крк имеет мощность 2,6 млрд кубометров газа в год. Его мощности на следующие 3 года уже распроданы полностью, до 2027 года - на 80%, а до 2035 года - на 50%.

Строительство терминала на острове обсуждалось более 20 лет. Сначала планировалось, что он будет расположен на суше, но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов в итоге построили плавучий терминал.

СПГ-терминал на острове поможет Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии). До сих пор Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.

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