В Еврокомиссии рассказали, как планируют поделиться вакцинами с более бедными странами

Евросоюз планирует поделиться частью законтрактованных вакцин от коронавируса с другими странами мира, в том числе восточными соседями.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии по ключевым целям "общего фронта" борьбы с коронавируса.

Еврокомиссар Стелла Кириакидес отметила, что предоставление вакцин будет центральным геополитическим вопросом этого года, и Европа "не отвернется от своих моральных и политических обязательств".

По ее словам, только с двумя вакцинами, которые уже получили разрешение на использование, и в равных условиях для всех, возможно провакцинировать более 80% населения ЕС.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности, никто не может избавиться от вируса, пока его не искоренят повсюду... Поэтому наша стратегия вакцинации никогда не была "ЕС прежде всего" - она ​​о том, чтобы дать шанс всем, включая наших соседей и партнеров с низким уровнем доходов", - отметила еврокомиссар.

Механизм того, как поделиться частью из законтрактованных 2,3 млрд доз, должен быть создан в рамках механизма Team Europe. Отмечается, что особое внимание планируется обратить "на Западные Балканы, наших восточных и южных соседей и Африку".

По ее словам, ЕС "очень скоро" объявит больше деталей о том, как вакцины передадут другим странам.

Стелла Кириакидес напомнила, что через механизм Team Europe ЕС собрал 850 млн евро на глобальную платформу для обеспечения доступности вакцин COVAX, став ее крупнейшим донором, и продолжит поддерживать ее.

Напомним, в начале января 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства с получением вакцины от коронавируса.