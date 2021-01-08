Вакцинация вне очереди: двух должностных лиц варшавского университета уволили

Двух должностных лиц Варшавского медицинского университета, где вне очереди вакцинировали от коронавируса ряд знаменитостей, уволили после скандала.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

7 января должность потеряла канцлер Малгоржата Рейник, а до того - руководитель медицинского центра Ева Тжепал. Расследование ситуации продлится до конца недели.

Внутренняя комиссия, созданная университетом, установила, что вакцину предложили дополнительным людям вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы будут использованы вовремя в праздничный период, и именно Рейник была ответственна за это решение.

Напомним, первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину вне очереди.

Среди прочего, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер признали, что получили первый укол вакцины.

RMF24 сообщает, что всего таких людей даже "несколько десятков".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение поведением тех, кто получил вакцину от коронавируса вне очереди, а министр здравоохранения Адам Недзельський заявил, что выявленные нарушения дают основания наложить штраф в размере 250 000 злотых (около 50 000 евро), но эта сумма может и возрасти.

В Польше, которая начала вакцинацию 27 декабря вместе с большинством стран ЕС, первыми вакцину должны были получить медики и медицинские работники.