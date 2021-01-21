В Венгрии регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Венгерский регулирующий орган заявил в среду, что выдает шестимесячное временное разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы дали разрешение на использование (вакцины) на территории Венгрии", - сказал Матяш Сентивани, генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания (OGYÉI).

Выступая вечером по венгерскому государственному телевидению, Сентивани сказал, что разрешение было выдано на шесть месяцев и может быть продлено один раз еще на шесть месяцев.

Венгерский сайт Origo.hu сообщил, что регулятор также одобрил вакцину AstraZeneca.

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Впрочем, пока не ясно, когда российская вакцина станет доступной для венгров. Государственные СМИ сообщили, что OGYÉI ожидает ответа от Национального центра общественного здравоохранения (NNK), который, как ожидается, в течение нескольких недель обнародует свой вывод относительно вакцины.

Ранее в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром здравоохранения России. Венгерские эксперты в области здравоохранения сейчас находятся в России, а сам Сийярто должен отправиться в Москву в пятницу.

В видео на Facebook министр иностранных дел сказал, что юристы правительства Венгрии работают над проектом контракта на поставку российской вакцины.

Лазейка 2001 позволяет странам ЕС одобрять вакцины против коронавируса без участия Европейского агентства по лекарственным средствам в экстренных случаях. EMA пока дало разработчикам вакцины "Спутник V" только научные рекомендации.

Накануне стало известно, что Россия подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе.