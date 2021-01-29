Во Франции задержали еще двух человек по делу нападения на украинского подростка

Двое несовершеннолетних были задержаны полицией в пятницу утром 29 января в ходе расследования нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже.

Об этом France info сообщили в парижской прокуратуре, пишет "Европейская правда".

Всего по этому делу под стражей находятся 12 человек - 11 несовершеннолетних и один взрослый.

Жестокое избиение несовершеннолетнего украинца произошло вечером 15 января в 15-м округе Парижа. На него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку во Франции и Украине, с реакцией на высшем уровне.

Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции опровергло информацию, что Юрий был известен правоохранителям.

Издание Le Figaro, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что следователи проверяют информацию о связи Юрия с бандой из района Богренель под названием "RD4", которая ранее напала на другую, действующую в городе Ванв, недалеко от Парижа. Полиция не исключает, что избиение могло быть местью за то нападение.