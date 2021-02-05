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Боррель надеется на утверждение в ЕС российской вакцины от коронавируса

Пятница, 5 февраля 2021, 12:39

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ во время своего первого визита в Москву.

"Хочу поздравить Россию с этим успехом. Это хорошая новость для всего человечества, потому что у нас становится больше инструментов для борьбы с пандемией. Я счастлив был видеть научный доклад в престижном научном издании Lancet о результатах испытаний российской вакцины.

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Я надеюсь, что Европейское медицинское агентство сможет сертифицировать эффективность вакцины, чтобы она могла использоваться и в ЕС. Это было бы хорошей новостью, потому что мы столкнулись с нехваткой вакцин", - сказал он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не будет против использования российской вакцины, если она получит одобрение европейского регулятора.

Согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet во вторник, эффективность российской вакцины составила более 91%.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что провели переговоры с производителем российской вакцины "Спутник V", но пока не получили документов, необходимых для ее утверждения.

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