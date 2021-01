Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Попри те, що Джо Байден виграв вибори зі значним відривом у колегії виборників (він отримав 306 голосів виборників, чинний президент Трамп – 232 голоси), а також захистив свою перемогу в судах – формальна процедура визнання результатів виборів ще не завершилася.

Її ключовим етапом мав стати підрахунок голосів виборників на спільному засіданні двох палат Конгресу США, призначений на 6 січні. Однак здійснити цю формальність виявилося непросто.

На той самий день ще чинний президент США Дональд Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, під час якого сталося неочікуване. Мітингарі прорвали охорону навколо Капітолія і почали штурм будівлі парламенту США. Європейська правда слідкує за розвитком подій у Вашингтоні.

Середа, 6 січня

00:08 Поки невідомо, коли Конгрес зможе продовжити своє засідання та процедуру підрахунку голосів виборників, повідомляє CNN з посиланням на низку своїх джерел.

"Капітолій звільняють від протестувальників. Коли це стане безпечно, ми повернемося до виконання конституційних обов’язків… Ми не дозволимо грубою силою попирати верховенство права", - сказав у коментарі ЗМІ конгресмен Хакім Джеффріс.

До моменту припинення роботи через штурм Капітолію прихильниками Трампа Конгрес встиг затвердити голоси лише двох штатів - 9 голосів виборників від Алабами та три - від Аляски. Усі ці 12 голосів були віддані за Дональда Трампа. Загалом має бути затверджено 538 голосів виборників.

23:58 Тим часом New York Times повідомляє про вибуховий пристрій, знайдений у штаб-квартирі Республіканського національного комітету у Вашингтоні. Одночасно через підозрілий пакунок було евакуйовано й штаб-квартиру Демократичного національного комітету, що знаходиться поруч. Проте, чи був цей пакунок бомбою - наразі невідомо. Обидві штаб-квартири розташовані лише за кілька кварталів від Капітолію.

23:53 Одна жінка отримала вогнепальне поранення та загалом 5 осіб госпіталізовані у зв'язку з подіями під Капітолієм повідомляє CBS з посиланням на екстрені служби Вашингтону (D.C. Fire And EMS). Повідомляється, що поранена жінка у критичному стані. Один з постраждалих отримав травми під час падіння, ще в однієї людини виникли проблеми з серцем.

23:40 Трамп звернувся до своїх прибічників, але лишилося неясно, чи він засудив їхні дії, чи навпаки, подякував... У зверненні до нападників на Капітолій президент заявив, що в них украли перемогу на виборах. Що це було?

23:33 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter, що шокований сьогоднішніми подіями у Вашингтоні.

"Шокуючі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Результати цих демократичних виборів слід поважати", - написав він.

23:31 Так виглядав офіс спікерки Конгресу Ненсі Пелосі після штурму, повідомляє CNN. На її робочому столі залишили записку: "Ми не відступимо".

23:29 Обраний президент США Джо Байден звернувся до учасників заворушень біля будівлі Капітолію, назвавши їхні дії нападом на демократію.

"Загроза безпеці обраних посадових осіб, це - не протест. Це - бунт. Світ спостерігає.Як і багато інших американців, я шокований і засмучений тим, що наша країна, яка так довго залишалася маяком світла і надією на демократію, підійшла до такого похмурого моменту", - сказав Байден.

23:27 Кореспондент AP зафіксував на фото поліцію Капітолію з пістолетами наготові, під час спроби прихильників Трампа увірватися у приміщення Палати представників. Фото було зроблене більше години тому.

23:19 Речник Пентагону Джонатан Хоффман оголосив, що для допомоги правоохоронцям біля Капітолію мобілізують усю Нацгвардію Вашингтону.

"Гвардія Вашингтону (D.C.) мобілізована для підтримки федеральних сил правоохоронців в Окрузі", - повідомив він.

23:10 Дочка Дональда Трампа Іванка Трамп назвала прихильників чинного президента, що штурмують Капітолій, "патріотами", та майже одразу видалила твіт. Журналісти встигли зберегти його скріншот.

"Патріоти Америки, будь-яке порушення безпеки і неповага до нашої поліції є неприйнятними. Насильство має негайно припинитися. Будь ласка, будьте мирними", - написала вона, ретвітнувши заклик Дональда Трампа.

23:00 Перші ознаки повернення до нормальності? Поліція витіснила протестувальників із крила Капітолію, де розташований Сенат

22:53 Віцепрезидент Майк Пенс, якого нещодавно евакуювали з Капітолію, закликав прихильників Трампа припинити насильство.

"Насильство і руйнування, що відбуваються у Капітолії США, мають припинитися, і припинитися негайно. Усі присутні мають поважати правоохоронців і негайно покинути будівлю", - заявив Пенс.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.