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Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Среда, 6 января 2021, 23:08 — Европейская правда

Попри те, що Джо Байден виграв вибори зі значним відривом у колегії виборників (він отримав 306 голосів виборників, чинний президент Трамп – 232 голоси), а також захистив свою перемогу в судах – формальна процедура визнання результатів виборів ще не завершилася.

Її ключовим етапом мав стати підрахунок голосів виборників на спільному засіданні двох палат Конгресу США, призначений на 6 січні. Однак здійснити цю формальність виявилося непросто.

На той самий день ще чинний президент США Дональд Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, під час якого сталося неочікуване. Мітингарі прорвали охорону навколо Капітолія і почали штурм будівлі парламенту США. Європейська правда слідкує за розвитком подій у Вашингтоні.

Середа, 6 січня

00:08 Поки невідомо, коли Конгрес зможе продовжити своє засідання та процедуру підрахунку голосів виборників, повідомляє CNN з посиланням на низку своїх джерел.

"Капітолій звільняють від протестувальників. Коли це стане безпечно, ми повернемося до виконання конституційних обов’язків… Ми не дозволимо грубою силою попирати верховенство права", - сказав у коментарі ЗМІ конгресмен Хакім Джеффріс.

До моменту припинення роботи через штурм Капітолію прихильниками Трампа Конгрес встиг затвердити голоси лише двох штатів - 9 голосів виборників від Алабами та три - від Аляски. Усі ці 12 голосів були віддані за Дональда Трампа. Загалом має бути затверджено 538 голосів виборників.

23:58 Тим часом  New York Times повідомляє про вибуховий пристрій, знайдений у штаб-квартирі Республіканського національного комітету у Вашингтоні. Одночасно через підозрілий пакунок було евакуйовано й  штаб-квартиру Демократичного національного комітету, що знаходиться поруч. Проте, чи був цей пакунок бомбою - наразі невідомо. Обидві штаб-квартири розташовані лише за кілька кварталів від Капітолію.

23:53 Одна жінка отримала вогнепальне поранення та загалом 5 осіб госпіталізовані у зв'язку з подіями під Капітолієм повідомляє CBS з посиланням на екстрені служби Вашингтону (D.C. Fire And EMS). Повідомляється, що поранена жінка у критичному стані. Один з постраждалих отримав травми під час падіння, ще в однієї людини виникли проблеми з серцем.

23:40 Трамп звернувся до своїх прибічників, але лишилося неясно, чи він засудив їхні дії, чи навпаки, подякував...  У зверненні до нападників на Капітолій президент заявив, що в них украли перемогу на виборах. Що це було?

23:33 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter, що шокований сьогоднішніми подіями у Вашингтоні.

"Шокуючі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Результати цих демократичних виборів слід поважати", - написав він.

23:31 Так виглядав офіс спікерки Конгресу Ненсі Пелосі після штурму, повідомляє CNN. На її робочому столі залишили записку: "Ми не відступимо". 

 

23:29 Обраний президент США Джо Байден звернувся до учасників заворушень біля будівлі Капітолію, назвавши їхні дії нападом на демократію.

"Загроза безпеці обраних посадових осіб, це - не протест. Це - бунт. Світ спостерігає.Як і багато інших американців, я шокований і засмучений тим, що наша країна, яка так довго залишалася маяком світла і надією на демократію, підійшла до такого похмурого моменту", - сказав Байден.

23:27 Кореспондент AP зафіксував на фото поліцію Капітолію з пістолетами наготові, під час спроби прихильників Трампа увірватися у приміщення Палати представників. Фото було зроблене більше години тому. 

 

23:19 Речник Пентагону Джонатан Хоффман оголосив, що для допомоги правоохоронцям біля Капітолію мобілізують усю Нацгвардію Вашингтону. 

"Гвардія Вашингтону (D.C.) мобілізована для підтримки федеральних сил правоохоронців в Окрузі",  - повідомив він.

23:10 Дочка Дональда Трампа Іванка Трамп назвала прихильників чинного президента, що штурмують Капітолій, "патріотами", та майже одразу видалила твіт. Журналісти встигли зберегти його скріншот.

"Патріоти Америки, будь-яке порушення безпеки і неповага до нашої поліції є неприйнятними. Насильство має негайно припинитися. Будь ласка, будьте мирними", - написала вона, ретвітнувши заклик Дональда Трампа.

 

23:00  Перші ознаки повернення до нормальності? Поліція витіснила протестувальників із крила Капітолію, де розташований Сенат

22:53 Віцепрезидент Майк Пенс, якого нещодавно евакуювали з Капітолію, закликав прихильників Трампа припинити насильство.

"Насильство і руйнування, що відбуваються у Капітолії США, мають припинитися, і припинитися негайно. Усі присутні мають поважати правоохоронців і негайно покинути будівлю", - заявив Пенс.

"Мирний протест - це право кожного американця, але цей напад на наш Капітолій не буде толеруватися, і усі учасники цього будуть притягнуті до відповідальності повною мірою, як того вимагає законодавство", - додав віцепрезидент.

22:50 Дональд Трамп спрямував Національну гвардію та інші федеральні сили захисту для підтримки сил правоохоронців, що стримують його прихильників під Капітолієм, повідомили у пресслужбі Білого дому.

"Ми підкреслюємо заклик президента Трампа утриматись від насильства і залишатися мирними", - зазначила прессекретар.

22:48 Без насилля не обійшлося... ЗМІ повідомляють про поранену жінку під час штурму Капітолію.

22:41 Трампа закликають звернутися до своїх прихильників у телеефірі.

Понад те, навіть серед його однопартійців є ті, хто схильні покладати на нього частину вини. Детальніше в новині "Це - спроба перевороту": республіканці закликають зупинити штурм Капітолію

22:38 Цікаво, що для прибічників Дональда Трампа його заклик не  є авторитетним. Вони не планують розходитися та скандують заклики до Трампа "не здаватися" і не визнавати свою поразку на виборах.

Також мітингарі просуваються по будівлі Капітолія

 

 

22:30 Трамп, який скликав своїх прибічників до Вашингтону, засудив штурм Капітолію та закликав утриматися від насильства.

22.02 Охорона сприйняла ці події з усією серйозністю. Зокрема, з Капітолія евакуювали віцепрезидента США Майкла Пенса.

21:30 На сьогоднішньому засіданні Конгресу має відбутися офіційна процедура підрахунку голосів виборників та оголошення переможця президентських виборів. 

Під будівлею зібралися сотні прихильників чинного президента Дональда Трампа. У певний момент почалися сутички, після того прихильники Трампа увірвалися до будівлі.

 
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США Штурм Капитолия
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