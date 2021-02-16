Украина и Канада начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

Украина и Канада договорились в ближайшее время начать переговоры по расширению действия положений Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Об этом говорится в заявлении МИД по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулеба и его канадского коллеги Марка Гарно, сообщает "Европейская правда".

"Министры обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах", - говорится в сообщении.

Кулеба проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыму и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году.

Марк Гарно заверил, что Канада в дальнейшем неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министры подчеркнули важность координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.

Ранее Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.