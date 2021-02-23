Германия защищает ковидные ограничения на границах несмотря на критику в ЕС

В Германии защищают последние коронавирусные ограничения на границах, которые вызвали острую критику в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министр по делам Европы Михаэль Рот встал на защиту последних ограничений, которые страна считает необходимыми для сдерживания новых вариантов коронавируса.

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"Эти меры, очевидно, создают огромную нагрузку на приграничные регионы, пассажиров, перевозки товаров и единый рынок, но защита наших граждан имеет первостепенное значение", - заявил во вторник Рот перед переговорами со своими коллегами из ЕС.

В то же время он отметил, что Германия пыталась предотвратить внедрение ограничений на своей границе с Францией, аналогичных тем, которые действуют на границах Чехии и Австрии.

По словам Рота, Германия находится в тесном контакте с французскими властями для обеспечения координации пограничных ограничений.

Еврокомиссия накануне назвала чрезмерными введенные Германией правила пересечения границы.

Германия почти полностью закрыла границу с Чехией, Словакией и австрийским Тиролем из-за распространенности в этих регионах мутировавших штаммов коронавируса.

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Для категорий-исключений действуют строгие правила въезда, что с первых дней вызвало большие очереди на границах.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что после завершения первоначального 10-дневного срока действия чрезвычайных правил его нужно продлить.

Такой шаг противоречит согласованным странами ЕС рекомендациям о правилах поездок, которые последний раз обновили несколько недель назад. Они основываются на регулярно обновляемых данных об эпидемической ситуации в каждой из стран, которые определяется по одинаковым критериям.