Зеленский объявил новый конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Зеленский также создал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав, комиссия будет состоять из пяти экспертов-юристов.

Этим же указом он ликвидировал конкурсную комиссию, образованную в начале апреля бывшим президентом Петром Порошенко.

Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявлял, что организация объявленного Порошенко конкурса не отвечала нормам Совета Европы.

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В Страсбурге разработали четкие рекомендации для отбора судей, которые, в частности, предусматривают широкую доступность информации о проведении конкурса и предоставление разумного периода времени для подачи заявлений. Объявленный в апреле конкурс не отвечал этим критериям, из-за чего избрание судьи от Украины могли заблокировать

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продолжаются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

Следует отметить, что крайний срок для представления списка кандидатов на должность судьи ЕСПЧ Киев сорвал еще в прошлом году.

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