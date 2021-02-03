Меркель не против российской вакцины в ЕС, если она получит одобрение

Российская вакцина от коронавируса может быть использована в Европейском Союзе, если получит одобрение регулирующих органов.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В Европейском Союзе приветствуются все вакцины", - сказала Меркель, похвалив "хорошие данные", касающиеся российской вакцины "Спутник V".

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Меркель добавила, что недавно говорила о вакцине с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet во вторник, эффективность российской вакцины составила более 91%.

Меркель также заявила, что до конца марта в Германии будут вакцинированы 10 млн человек, и призвала всех "подождать еще немного", имея в виду задержки с поставками.

"Это правда, что в некоторых регионах темпы замедлились, но для этого были веские причины. Мы не можем составить жесткий план вакцинации", - сказала Меркель, добавив, что он должен быть "динамичным" и адаптироваться к ситуации в зависимости от поставок.

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Указывая на уровень недоверия к вакцинам в других странах, Меркель заявила, что тщательный процесс утверждения необходим для обеспечения общественного доверия и "уверенности".

Хотя уровень инфицирования в Германии снизился до 100 новых случаев заражения на 100 000 человек в неделю, Меркель заявила, что стране еще предстоит пройти путь, прежде чем все будет под контролем.

"Это хорошее достижение. Мы не были на таком уровне длительное время. Но у нас все еще нет контроля над вирусом через местные департаменты здравоохранения", - сказала она.

Меркель предупредила о потенциальном возобновлении роста распространения инфекции, если ограничения будут отменены слишком быстро. "Нам нужен устойчивый путь выхода из пандемии", - сказала она.

Канцлер сказала, что можно ожидать смягчения мер до того, как все будут вакцинированы, но призвала общественность придерживаться физического дистанцирования и как можно больше работать из дома.