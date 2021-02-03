Венгерские врачи заявили, что не могут рекомендовать вакцины из России и Китая

Руководство Венгерской медицинской палаты заявило, что не может рекомендовать использование российской вакцины Спутник V и китайской Sinopharm, так как официально не были обнародованы основные характеристики этих препаратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Врачи направили письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указали, что "не могут с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".

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Власти Венгрии недавно в рекордно короткие сроки предоставили ограниченное разрешение на продажу как российской, так и китайской вакцины.

Столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения ЕС.

"Если российские производители, китайские производители откроют свои документы, продемонстрируют прозрачность, покажут все данные… тогда они могут получить… условное разрешение на рынок, как и другие", - заявила на встрече депутатам Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Но венгерские медицинские специалисты пожаловались, что уполномоченный орган не опубликовал эти документы, хотя "характеристики продукта являются основным условием использования продукта, чтобы гарантировать безопасность пациента, устанавливая правовые и этические меры защиты врача".

"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - добавили медицинские работники.