Президент Литвы о приговоре Навальному: сталинский подход в действии

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз и мировых лидеров отреагировать новыми санкциями на решение российского суда посадить Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Сталинский подход", нет человека - нет проблем, все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, является не правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей", - заявил Науседа.

"Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", - добавил он.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Страны ЕС отложили совместное заявление по Навальному, потому что не согласовали формулировку.