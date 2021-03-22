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ЕС утвердил новые санкции против нарушителей прав человека, в частности россиян - СМИ

Понедельник, 22 марта 2021, 11:10

Евросоюз во второй раз утвердил применение нового санкционного механизма против нарушителей прав человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

Решение на заседании в Брюсселе в понедельник приняли министры иностранных дел ЕС.

"Приняты санкции ЕС в отношении прав человека. 11 человек и 4 организации из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Имена будут опубликованы в Официальном журнале сегодня же", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали введение новых санкций по новому санкционному механизму против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, в том числе из России.

По данным СМИ, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

Также ЕС согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека - это первые санкции против Пекина со стороны ЕС за последние три десятилетия.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму.

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