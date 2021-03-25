Блинкен и Боррель договорились бороться за "спасение" ядерного соглашения с Ираном

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен признают, что ядерное соглашение с Ираном является ключевым достижением дипломатии, несмотря на существующие проблемы, и его важно сохранить.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Общий всеобъемлющий план действий (JCPOA) остается ключевым достижением многосторонней дипломатии, несмотря на существующие трудности", - отмечают они.

Боррель и Блинкен выразили обеспокоенность тем, что Иран продолжает отступать от своих обязательств и заявили о своей полной поддержке работы экспертов МАГАТЭ, которые контролируют их соблюдение.



Госсекретарь подтвердил готовность США к "содержательной дипломатии с целью взаимного возвращения к полному выполнению ядерного соглашения со стороны США и Ирана".

Боррель со своей стороны приветствует перспективу возвращения США к соглашению.



"Обе стороны выразили поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям и контактам Высокого представителя как координатора по вопросам JCPOA со всеми партнерами, чтобы обеспечить полное выполнение ядерных обязательств в рамках JCPOA и обязательств по снятию санкций. США выражают готовность участвовать в содержательных дискуссиях с этой целью", - добавляют они.

Напомним, ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью удержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

На прошлой неделе в Иране заявили, что временно продолжат пускать международных экспертов на свои ядерные объекты, но объем допуска уменьшат.

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