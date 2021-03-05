Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"

Центральный регион Италии Лацио, к которому относится столица Рим, в пятницу обратился к правительству страны с просьбой рассмотреть возможность производства российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", как только ее одобрит регулятор ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что начало экспертизу "Спутник V" - процесс, который может привести к одобрению для использования во всех 27 странах ЕС.

Читайте также Премьер Словакии принес извинения за свои слова о Закарпатье

Глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность производства в Италии российской вакцины.

Д'Амато сказал, что провел встречу с российскими учеными из московского Института им. Гамалеи, которые разработали и протестировали вакцину. По его словам, между Институтом Гамалеи и римской инфекционной больницей Спалланцани будет подписано соглашение о научном сотрудничестве.

Источник в региональном правительстве сообщил, что Лацио планирует заказать 1 млн доз вакцины "Спутник V".

"Италии следует подумать о том, чтобы зарезервировать для себя некоторые дозы, чтобы быть готовыми, если и когда EMA и национальный регулирующий орган Aifa дадут свое согласие (на использование препарата. - ЕП)", - сказал Д'Амато.

К настоящему времени ЕС подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин, договорившись о почти 2,6 млрд доз для своего 450-миллионного населения.

В то же время Европейская комиссия заявила 4 марта, что не ведет никаких переговоров о покупке российской вакцины "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" уже одобрена или рассматривается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чехии.