Немецкий регулятор отклонил жалобу экологов о строительстве "Северного потока-2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило жалобу экологических организаций о разрешении на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Напомним, в январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".

В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно приостанавливалось.

"После оценки приведенных оговорок и повторного анализа комплексного воздействия выданное разрешение остается действительным... Результаты показывают, что проект не будете иметь значительных последствий для морской среды и птиц в заповеднике "Померанский залив", - отмечается в сообщении.

Регулятор в своем решении объясняет, что строительные работы будут проходить в зоне, которая затрагивает только край заповедника, не имеет большого значения для указанных видов птиц, и что в этой зоне уже наблюдается интенсивное судоходство.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят от него отказываться.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

31 марта координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2".