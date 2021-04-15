Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава Еврокомиссии столкнулась с обвинениями в Брюсселе после отказа Зеленскому

Посол в Германии: Украине придется подумать о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО

Меркель и Байден: Россия должна снизить концентрацию войск возле Украины

ЕС опровергает пропаганду РФ о "марионетке Украине" и поставках оружия из США






Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского - ZN.UA

Четверг, 15 апреля 2021, 12:52

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с президентом Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате.

Об этом стало известно ZN.UA из дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть Нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате - свидетельство поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - заявил источник издания.

Читайте также
Меркель и Байден: Россия должна снизить концентрацию войск возле Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Главными темами визита будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.

В начале апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры трех стран, Украины, Германии и Франции, в ближайшее время.

Читайте также: Самоуспокоение Зеленского: что не так с "нормандскими" инициативами Банковой

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель Макрон Зеленский Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua