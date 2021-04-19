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Австрия договорилась купить 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:08

Австрия договорились о закупке 1 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF, об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн отметил, что это "хорошая вакцина", но Австрия начнет прививки "Спутником" только после того, как вакцина будет утверждена европейским регулятором (Европейским агентством по лекарственным средствам, ЕМА).

В последние недели не исключали предоставления допуска для вакцины по ускоренной процедуре на национальном уровне, как это сделала в своем случае Венгрия.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

В Словакии этот вопрос вызвал бурные споры, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича, но скандал вокруг вакцины на этом не закончился.

В конце прошлой недели в правительстве Финляндии сообщили, что планируют начать прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V".

О таких намерениях заявляла также Германия.

В то же время чешский министр, который должен был лететь в Москву договариваться о закупке "Спутника", отменил свой визит на фоне последних событий.

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Австрія Вакцины
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