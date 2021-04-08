Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО на фоне эскалации со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил национальному вещателю LTV Ziņu Dienests, перевод которого приводит посольство Украины в Латвии.

"Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, уже пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Сейчас точно не ясно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства", - добавил латвийский министр.

Напомним, глава МИД Литвы заявил, что его страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Столтенберг позже ответил Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.

Как сообщалось, саммит НАТО-2021 рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

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