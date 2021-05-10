Боррель заявил о значительном улучшении отношений с США в отличие от РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил улучшение отношений между ЕС и США, в то время как, по его словам, отношения с Россией не улучшаются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель заявил в понедельник в Брюсселе, прибыв на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

"Многое изменилось в наших отношениях с Соединенными Штатами. Сейчас мы на пути построения крепкого партнерства... В целом, особенно после встречи G7, стало очевидно, что сейчас у нас значительно лучшие отношения с США.

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На противоположность этому - мы будем говорить о России, где ситуация не улучшается", - сказал Боррель.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. Ожидается, что специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри присоединится к встрече с помощью видеоконференции.

Министры также проанализируют последние международные события, в том числе ситуацию в Афганистане после объявления о выводе войск США, отношения с Россией, состояние переговоров по Общему всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене и другие темы.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президентк Европейской комиссии и глава Европарламента.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.