В Дании готовятся к эксгумации миллионов норок, уничтоженных из-за коронавируса

В Дании готовятся начать эксгумацию миллионов норок, уничтоженных из-за коронавируса, чтобы перевезти их на мусоросжигающие заводы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В массовых захоронениях находится около 13 000 тонн мертвых животных. Работы по эксгумации должны начаться 13 мая. Трупы норок будут грузить в специальные защищенные от протекания грузовики и распределят между 13 мусоросжигательными заводами по всей территории страны.

"Вместо того, чтобы сжигать их рядом с могилами в больших кострах, это произойдет в контролируемых условиях и с производством энергии", - рассказал представитель санветслужбы Каспер Клинто.

Как объяснили на одном из заводов, что примет к себе на сжигание часть норок, их будут смешивать с другим мусором, предназначенным на сжигание, и так надеются обеспечить нормальное горение. Жители близлежащих к заводам территорий не должны почувствовать специфического запаха, потому что борьба с ними предусмотрена технологическими процессами заводов, которые постоянно работают с отходами.

В то же время, два муниципалитета, на территории которых находятся массовые захоронения норок, просят власти обеспечить временное проживание в гостинице или другом типе жилья для жителей близлежащих населенных пунктов, так как через эти работы они могут страдать от вони. Этот вопрос до сих пор не решен.

Напомним, в конца 2020 года Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15 миллионов норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза для вакцин "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Впоследствии решили, что часть норок, около 4 млн, будут эксгумированы и сожжены для предотвращения загрязнения окружающей среды. Два захоронения вызывают большие споры, потому что одно находится рядом с озером для купания, а другое - недалеко от источника питьевой воды. Жители жаловались на потенциальный риск заражения.