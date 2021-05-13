В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелого вооружения в оккупированный Крым

В миссии США при ОБСЕ отметили, что Россия, несмотря на заявления об отводе войск от украинских границ, продолжает перебрасывать тяжелое вооружение в оккупированный Крым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила и.о. руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она отметила, что Вашингтон продолжает пристально следить за ситуацией после заявлений России о сокращении численности сил.

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"Даже после заявлений РФ о сокращении численности сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетранспортеры и другое вооружение", - отметила она.

Элизабет Розенсток-Силлер отметила также, что Россия продолжает призыв молодых людей в оккупированном Крыму, а ситуация с правами человека продолжает ухудшаться.

Также она выразила обеспокоенность ситуацией в зоне боевых действий на востоке Украины и проблемами с доступом для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что в абсолютном большинстве случаев происходят на территории, контролируемой боевиками, а также частыми нападениями на беспилотники миссии.

"Мы призываем Россию дать указание силам, которые она вооружает, обучает, осуществляет руководство ими и участвует в боях рядом с ними, прекратить такое обращение с СММ и обеспечить наблюдателям полную свободу передвижения для выполнения своих полномочий... Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политзаключенных, которых она содержит. Мы и дальше призываем РФ прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести свои силы и вооружение с востока Украины", - заявила Элизабет Розенсток-Силлер.