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На здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки

Пятница, 14 мая 2021, 18:08

На крыше офиса федерального канцлера Австрии в пятницу был поднят государственный флаг Израиля в знак солидарности.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля", - написал Курц в Twitter.

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прошла волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Европейский союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.

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