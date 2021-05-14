На здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки

На крыше офиса федерального канцлера Австрии в пятницу был поднят государственный флаг Израиля в знак солидарности.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля", - написал Курц в Twitter.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прошла волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Европейский союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.