В Польше умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в начале марта

В реабилитационном центре города Отвоцк близ Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.

Об этом "Укринформу" сообщил консул консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, пишет "Европейская правда".

По информации дипломата, пострадавшая скончалась в воскресенье утром во сне.

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"Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", - сообщил Горбань.

По его словам, семью проинформировали о смерти. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами оформления документов для перевозки тела в Украину.

По сообщениям в СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП девушка долгое время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того как ее состояние несколько улучшилось, она была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП, в результате чего погибли 6 человек и более 30 человек госпитализированы в лечебные учреждения.

В ночь на 22 марта почти на том же месте попал в аварию еще один украинский автобус. Автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет.