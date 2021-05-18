Словацкая железная дорога восстанавливает международные маршруты, но пока не в Украину

Словацкая железная дорога объявила о восстановлении большинства международных маршрутов, но украинские не вошли в этот список.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

В связи с улучшением эпидемической ситуации, до 13 июня железная дорога планирует восстановить почти все маршруты, сообщил представитель компании Томаш Ковач.

С 1 июня возобновится курсирование поезда по маршруту Будапешт – Братислава – Варшава – Тересполь – Брест – кроме белорусского участка. Также восстановится поезд Прага – Братислава – Будапешт.

С 13 июня начнет работать экспресс от Жилины (Словакия) в Прагу на всей протяженности маршрута.

Направления Кошице – Мукачево, Кошице – Чиерна-над-Тисоу – Чоп, Попрад-Татры – Мушина (Польша) и поезда из Кошице в Прагу остаются приостановленными.

Спикер отметил, что железная дорога ведет активные переговоры с партнерами-перевозчиками об их восстановлении.

Напомним, несколько дней назад "Укрзализныця" объявила об открытии продажи билетов на некоторые международные маршруты – в Венгрию и Австрию, и ожидает в ближайшее время восстановления сообщения с Польшей.

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