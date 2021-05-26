Североатлантический совет НАТО призвал Беларусь освободить Протасевича и Сапегу

Североатлантический совет НАТО осудил действия Беларуси по принудительной посадки рейса Ryanair, а также арест Романа Протасевича и его девушка Софии Сапеги.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Этот неприемлемый поступок серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и угрожал жизни пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", - говорится в заявлении.

Совет отметил, что задержание Протасевича является нарушением принципов политического инакомыслия и свободы прессы.

"Беларусь должна немедленно и безусловно освободить Протасевича и Сапегу. НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и придерживаться международного порядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении.

Союзники также выразили солидарность с Латвией после неоправданного высылке латвийских дипломатов.

Как сообщалось, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".