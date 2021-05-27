Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня

Армения заявила о захвате в плен шести своих военных

Письмо о "бомбе" на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили о нем из Минска - СМИ

Польша закрыла свое авиапространство для перевозчиков Беларуси






Литва закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

Четверг, 27 мая 2021, 10:03

Правительство Литвы запретило заходить в воздушное пространство страны белорусским авиаперевозчикам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Запрет вступил в силу с 3:00 ночи 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Швеция, Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Финляндия и Украина.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Литва Авиарейсы
powered by lun.ua