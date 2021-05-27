Литва закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

Правительство Литвы запретило заходить в воздушное пространство страны белорусским авиаперевозчикам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Запрет вступил в силу с 3:00 ночи 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Швеция, Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Финляндия и Украина.

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