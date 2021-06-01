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Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в военных действиях на стороне "ЛНР"

Вторник, 1 июня 2021, 13:39

Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

32-летний Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

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Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", - сказал судья Ян Шотт.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии "ЛНР". Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

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"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - сказал прокурор Мартин Белые.

В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Напомним, 21 апреля полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пяти человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Через несколько дней Окружной суд Праги постановил взять под арест подозреваемых.

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