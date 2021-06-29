Мутация коронавируса у норок в Дании может повлиять на эффективность вакцин - исследование

Мутация коронавируса, которая побудила правительство Дании уничтожить 15 млн норок в стране, оказалась устойчивой как к естественным антителам, так и к антителам, производимым вакциной Pfizer.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования датского агентства по инфекционным заболеваниям SSI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе в научном журнале Frontiers in Microbiology, в определенной степени оправдывает выбраковку норок, которую признали самой большой ошибкой правительства Дании во время пандемии.

"Образцы крови были взяты у людей, выздоровевших от СOVID-19 из кластера 5 (регион с фермами норок), и мы посмотрели, насколько хорошо их антитела могут нейтрализовать этот вирус. Вы можете видеть, что кластер 5 более устойчив к этим антителам, чем другие штаммы вируса, которые циркулировали в то время. Таким образом, можно сказать, что это вызывает опасения по поводу того, может ли то же самое относиться к антителам от вакцин", - сказала Тайра Гроув Краузе из SSI.

Исследователи также обнаружили, что спаечные изменения кластера 5 были связаны с более чем трехкратным снижением "титров нейтрализации" у людей, иммунизированных вакциной Pfizer, что указывает на более низкий ответ антител.

В опубликованном в понедельник пресс-релизе SSI говорится, что вирус продолжал быстро развиваться в популяции норок, что также указывалось в исследовании.

"После открытия кластера 5 появился связанный с норкой вариант SARS-CoV-2 с шестью изменениями спайки-белка. Таким образом, вирус продолжал получать спаечные изменения белка при прохождении через норку", - отмечают авторы.

Однако SSI не рекомендует полную выбраковку, если коронавирус обнаружен среди группы сельскохозяйственных животных, советуя вместо этого тщательно отслеживать, контролировать и ограничивать инфекцию.

Ранее сообщалось, что в Дании готовятся начать эксгумацию миллионов норок, уничтоженных из-за коронавируса, чтобы перевезти их на заводы для сжигания.

Напомним, в конце 2020 года Дания, крупнейший в мире экспортер норкового меха, объявила о решении уничтожить более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность вакцин.

Через две недели, в разгар политического кризиса, связанного с законностью этого решения, правительство пришло к выводу, что угроза вакцинам для человека "очень вероятно устранена" при отсутствии каких-либо других случаев мутировавшей версии.

Впоследствии решили, что часть норок, около 4 млн, будут эксгумированы и сожжены для предотвращения загрязнения окружающей среды. Два захоронения вызывают большие споры, поскольку одно находится рядом с озером для купания, а другое - недалеко от источника питьевой воды. Жители жаловались на потенциальный риск заражения.