Мутація коронавірусу у норок в Данії може вплинути на ефективність вакцин - дослідження

Мутація коронавірусу, яка спонукала уряд Данії знищити 15 мільйонів норок в країні, виявилася стійкою як до природних антитіл, так і до антитіл, що виробляються вакциною Pfizer.

Про це свідчать дані нового дослідження данського агентства з інфекційних захворювань SSI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дослідження, опубліковане минулого тижня в науковому журналі Frontiers in Microbiology, певною мірою виправдовує вибракування норок, яке була визнано найбільшою помилкою уряду Данії під час пандемії.

"Зразки крові були взяті у людей, які одужали від інфекції СOVID-19 з кластера 5 (регіон із фермами норок), і ми подивилися, наскільки добре їх антитіла можуть нейтралізувати цей вірус. Ви можете бачити, що кластер 5 більш стійкий до цих антитіл, ніж інші штами вірусу, які циркулювали в той час. Таким чином, можна сказати, що це викликає побоювання з приводу того, чи може те ж саме стосуватися антитіл від вакцин", - сказала Тайра Гроув Краузе з SSI.

Дослідники також виявили, що спайкові зміни кластера 5 були пов'язані з більш ніж триразовим зниженням "титрів нейтралізації" у людей, імунізованих вакциною Pfizer, що вказує на більш низьку відповідь антитіл.

В опублікованому в понеділок пресрелізі SSI йдеться, що вірус продовжував швидко розвиватися в популяції норок, що також вказувалося в дослідженні.

"Після відкриття кластера 5 з'явився пов'язаний з норкою варіант SARS-CoV-2 з шістьма змінами спайки-білка. Таким чином, вірус продовжував здобувати спайкові зміни білка при проходженні через норку", - зазначають автори.

Однак SSI не рекомендує повне вибракування, якщо коронавірус виявлений серед групи сільськогосподарських тварин, радячи замість цього ретельно відстежувати, контролювати та обмежувати інфекцію.

Раніше повідомлялося, що у Данії готуються розпочати ексгумацію мільйонів норок, знищених через коронавірус, щоб перевезти їх на спалювальні заводи.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згодом вирішили, що частина норок, близько 4 млн, будуть ексгумовані і спалені для запобігання забруднення довкілля. Два поховання викликають великі суперечки, бо одне знаходиться поруч з озером для купання, а інше - недалеко від джерела питної води. Жителі скаржилися на потенційний ризик зараження.