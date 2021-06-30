Трибунал ООН осудил за военные преступления экс-руководителей спецслужб Сербии
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорил к 12 годам заключения бывших руководителей сербской спецслужбы Йовицу Станишича и Франко Симатовича.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Обвиняемых осудили за военные преступления за их роль в финансировании и вооружении сербских боевиков во время войны в Боснии, которая длилась с 1992 по 1995 год.
Судьи признали Станишича и Симатовича виновными по всем пунктам обвинения, среди которых - соучастие в убийстве как нарушение законов и обычаев войны, принудительные депортации как преступления против человечности. Обвинение касается событий в городе Босански-Шамац в апреле 1992 года.
Сташинич возглавлял Службу государственной безопасности сербского МВД, а Симатович был его подчиненным. Международный трибунал по бывшей Югославии рассматривал их дело в 2013 году и оправдал обоих обвиняемых по всем пунктам из-за недостаточности доказательств. Прокуратура подала апелляцию, и дело отдали на повторное рассмотрение.
Судьи МОМУТ при повторном рассмотрении тоже не увидели достаточных доказательств обвинения Станишича и Симатовича по другим эпизодам. Защита осужденных пообещала обжаловать приговор.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов создан для завершения работы, начатой Международным трибуналом по бывшей Югославии, который закрылся 31 декабря 2017 года, и Международным уголовным трибуналом по Руанде, который закрылся 31 декабря 2015 года.
Недавно МОМУТ подтвердил приговор бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Его приговорили к пожизненному заключению.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2016 году был приговорен к 40 годам заключения за геноцид в Боснии.
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