Австрия усилит ряд коронавирусных ограничений с 22 июля

На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом власти Австрии решили с 22 июля усилить ряд мер по сдерживанию пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Чуть больше недели назад было объявлено о смягчении карантинных мер, в том числе требований к маскам в магазинах. Но с ростом уровня инфицирования власти решили вернуть часть ограничений.

С 22 июля маски больше не будут обязательными в розничной торговле, но они по-прежнему будут нужны в общественном транспорте и супермаркетах.

Другие усиления включают правила посещения ночных клубов и крупных мероприятий, контактные данные для посещения ресторанов и баров.

С 22 июля посещать ночные клубы смогут только люди, прошедшие вакцинацию или получившие отрицательный результат ПЦР-теста менее 72 часов назад. Людей, излечившихся от вируса, или с отрицательным результатом теста на антигены, больше не будут пускать.

В ближайшее время ресторанам и барам необходимо будет собирать контактные данные посетителей. Это требование было смягчено, но теперь оно снова вернется.

Напомним, Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам для посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

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