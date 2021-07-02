В Польше запускают программу субсидий за приобретение электромобилей

В Польше с 12 июля начнет действовать программа субсидий для тех, кто покупает электромобиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Программа охватит электромобили с "нулевыми выбросами", в частности электромобили и работающие на водороде. Как рассказал заместитель министра по вопросам климата Иренеуш Зиска, физлица могут рассчитывать на доплату из средств программы 18 750 злотых, а владельцы "карточки большой семьи" - 27 000 злотых.

На субсидии могут рассчитывать не только физические лица, но и компании, организации и органы местного самоуправления. С 12 июля возможность подачи заявок откроется только для физических лиц, для остальных - через несколько недель.

Бюджет программы - 500 млн злотых. Она будет действовать до 2025 года, или до исчерпания средств.

Как сообщалось ранее, во Франции 2020 года доля купленных новых электромобилей и гибридов почти утроилось по сравнению с показателями 2019 года.