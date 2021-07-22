В Чехии увеличили приговор до 21 года заключения белорусу, воевавшему против Украины на Донбассе

В Чехии Высший суд в Праге в апелляционной инстанции увеличил наказание гражданину Беларуси, который был осужден за участие в войне против Украины на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

В сентябре прошлого года пражский суд приговорил к 4,5 годам заключения гражданина Беларуси Алексея Фадеева, легально живет в Чехии, за участие в боевых действиях на Донбассе.

Объявляя решение, суд заявил, что обвинения не доказало в его действиях "терроризм" а только "участие в организованной преступной группировке".

"Я тогда также выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и произошло. Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений А.Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - написал Перебийнис.

Напомним, в декабре 2020 года Пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки за участие в вооруженном конфликте на территории Украины с условного на реальный срок.