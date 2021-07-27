Венгры вышли на протест после сообщений о шпионаже правительства Орбана

Около тысячи человек в понедельник вышли на протест в Будапеште в связи с появлением информации о том, что правительство использовало мощное шпионское программное обеспечение для тайной слежки за критически настроенными журналистами, юристами и представителями бизнеса.

Об этом сообщает агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Протестный марш состоялся более чем через неделю после того, как журналисты-расследователи сообщили, что цифровые устройства около 300 человек стали жертвами шпионского программного обеспечения в Венгрии. Среди них - не менее 10 юристов и 5 журналистов.

"Этот скандал показывает, что мы больше не можем говорить о верховенстве права в Венгрии. Наше требование - отставка правительства", - заявила Анна Донат, венгерский депутат Европарламента, присутствует на демонстрации.

После публикации результатов расследования по шпионской программы Pegasus венгерское агентство журналистских расследований Direkt36 опубликовало свои данные о том, что президент Венгерской коллегии адвокатов, бывший государственный секретарь и мэр-оппозиционер также стали жертвами шпионского программного обеспечения.

Венгерские чиновники отказались подтвердить или опровергнуть, использовало ли правительство программное обеспечение Pegasus, но заявили, что все действия по тайной слежке проводятся в соответствии с венгерским законодательством.

Выступая на прошлой неделе в Брюсселе, министр юстиции Юдит Варга не сказала, покупала ли Венгрия Pegasus. В то же время она заявила, что "каждой стране нужны такие инструменты".

Акцию протеста в понедельник организовали несколько оппозиционных политических партий, объединившихся, чтобы бросить вызов премьер-министру Виктору Орбану и его правящей партии "Фидес" на выборах в следующем году.

Подробнее об этом читайте в статье: Орбан услышит всех: чем примечателен шпионский скандал Pegasus и при чем здесь Венгрия