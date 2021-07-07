Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО - Зеленский

Швейцария расширила санкции против Беларуси

Украине нужно предоставить четкие планы для движения в ЕС и НАТО - президент Литвы






Швейцария расширила санкции против Беларуси

Среда, 7 июля 2021, 14:06

Швейцария вслед за ЕС и США расширили санкции против Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в мае и арест журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Швейцарии добавило в санкционный список санкций 78 человек и семь организаций. Меры вступают в силу в среду.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против нарушений верховенства права и прав человека.

Накануне к четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились шесть стран.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария санкции Беларусь
powered by lun.ua