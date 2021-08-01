В Греции вспыхнул пожар на западе Пелопоннеса, эвакуировали несколько сел
Воскресенье, 1 августа 2021, 15:14
На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Около 100 пожарных привлекли к тушению огня в районе Ахайя, которым помогали пять пожарных машин и два вертолета.
Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.
Также было передано экстренное оповещение жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".
Напомним, турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.
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