США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу и продажу Ирану, КНДР и Сирии технологий создания оружия массового уничтожения, а также средств его доставки.

Как сообщает "Европейская правда", документ размещен на сайте Федерального реестра США.

В санкционный список внесли научное производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC и любые их дочерние структуры.

В санкционный список также попали компании из Сирии и Ирака.

Санкции запрещают американским компаниям заключения контрактов с фигурантами списка на закупку любых военных товаров и технологий, помощь им со стороны государственных структур, продажа оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, подпадающих под действие экспортного контроля. Санкции будут действовать два года.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.

США отметили, что санкции вводятся в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией, а также мерами Европейского Союза от 24 июня.