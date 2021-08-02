В Берлине тысячи людей вышли на протесты против Covid-ограничений несмотря на запрет

Тысячи людей вышли на улицы Берлина в воскресенье на акции протеста против коронавирусных ограничений, несмотря на запрет нескольких демонстраций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Между протестующими и полицией произошло несколько столкновений, а в центре парка Тиргартен полиция применила водометы.

По словам представителя полиции, около 500 человек были арестованы или временно задержаны с целью получения личных данных.

Вертолеты кружили в разных частях города. Согласно сообщениям полиции, протестующие неоднократно пытались прорвать барьеры.

"В отдельных случаях приходилось применять физическую силу", - сказал представитель полиции.

Утром у Олимпийской площади на западе столицы собралось несколько сотен человек. Было привлечено более 2200 полицейских. У колонны Победы также произошли большие протесты.

Ранее полиция Берлина запретила ряд протестов, поскольку опасалась нарушения коронавирусных ограничений.