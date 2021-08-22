Социал-демократы догнали блок Меркель за 5 недель до выборов

За пять недель до парламентских выборов в Германии социал-демократы (СДПГ) догнали блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС в симпатиях избирателей и усилили свои шансы получить должность канцлера.

Об этом свидетельствует опрос Insa для Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Поддержка ХДС/ХСС с кандидатом в канцлеры Армином Лашетом упала на три процентных пункта до 22%.

Социал-демократы со своим кандидатом Олафом Шольцем поднялись на два пункта до 22%.

Это означает, что впервые с апреля 2017 года ХДС/ХСС и СДПГ имеют одинаковую электоральную поддержку. Это также рекордно низкая поддержка для консервативного блока Меркель.

"Зеленые" с кандидатом в канцлеры Анналеною Бербок потеряли один процентный пункт и имеют 17%. "Свободные демократы" выросли на один пункт до 13%, правая "Альтернатива для Германии" выросла на один пункт до 12%. "Левые" остаются стабильным на уровне 7%.

Учитывая недавние национальные опросы, которые свидетельствуют о том, что консерваторы рискуют потерять контроль над властью, Меркель в субботу призвала свою партию объединиться вокруг Лашета, чья кампания также подвергается критике в блоке ХДС/ХСС.

Она отметила, что в этом году голосование является первым в послевоенной Германии, где действующий канцлер не баллотируется на перевыборы.

Как сообщалось, кандидат на пост канцлера, министр финансов Олаф Шольц, пользуется большей популярностью среди избирателей, чем Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.