В Италии собрали 500 тысяч подписей за референдум о декриминализации эвтаназии

В Италии собрали 500 000 подписей за референдум о декриминализации эвтаназии, что является порогом для проведения общественного голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Петиция призывает к голосованию об отмене статьи в законе 1930 года, которая наказывает за убийство согласного лица тюремным заключением сроком до 15 лет.

Первое внесенное в парламент предложение закона о признании эвтаназии провалилось 37 лет назад. Ватикан последовательно осуждал эту идею, называя ее "по сути злом".

Петиция получила дополнительные 70 000 голосов после того, как парламент утвердил правило, разрешающее онлайн-подписи.

"Мы хотим достичь 750 000 к крайнему сроку 30 сентября, чтобы защитить результат от возможных ошибок, административных задержек или проблем с отправкой форм", - сказал 50-летний Марко Каппато, участник кампании и бывший депутат Европарламента.

76-летний архиепископ Винченцо Палья сказал, что референдум может открыть дверь евгенике.

Каппато, который был привлечен к уголовной ответственности и оправдан за то, что сопровождал пациента с тетраплегией и слепотой умирать в Швейцарии, сказал, что Палья, похоже, не придает никакого значения индивидуальной свободе или "священному праву отказываться от навязывания чужого выбора в отношении собственного тела и собственной жизни".