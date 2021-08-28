США нанесли удар по руководителю ИГИЛ-Х, которую считают ответственной за теракт в Кабуле

США осуществили удар с воздуха против руководителя террористической организации ИГИЛ-Х (Хорасан), афганской ветви террористической организации "Исламское государство", которую считают ответственной за теракт возле аэропорта Кабула.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об операции заявило Центральное командование Вооруженных сил США 27 августа.

"Вооруженные силы США сегодня провели контртеррористическую операцию против руководителя ИГИЛ-Х. Удар с беспилотного средства был осуществлен в афганской провинции Нангархар. Предварительные данные свидетельствуют, что мы ликвидировали цель. Насколько нам известно, гражданских жертв нет", - заявил капитан Билл Урбан.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт возле аэропорта, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

ИГИЛ-Х заявила, что взрыв возле аэропорта Кабула устроил её террорист-смертник. В США также считают, что скорее всего именно эта группировка стоит за терактом, и знали о его вероятность еще за несколько дней до атаки.

В Белом доме допускают, что в последние дни эвакуации из страны возможны новые теракты.

По последним данным, с 14 августа из аэропорта Кабула эвакуировали более 109 тысяч человек.

Теракт повлиял на темпы эвакуации в пятницу. Если на середину дня 27 августа вывезли 4200 человек, то за такой же период предыдущих суток - 7500.