В МИД рассказали о судьбе украинцев, попавших под лавину на Казбеке
Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек.
Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
По его словам, украинцев эвакуировали вертолетом в город Степанцминда.
"Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние остальных двух альпинистов удовлетворительное", - рассказал Николенко.
По его словам, все граждане находятся в безопасном месте. Завтра пострадавшие планируют прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину.
"Консулы обеспечат наших граждан необходимой консульской поддержкой", - сказал Николенко.
Напомним, трое украинских и два польских альпиниста пострадали в результате схода лавины на горе Казбек 31 августа. Лавина сошла на высоте 4700 метров. Ширина лавины составила около 300 метров.