ЕС настаивает, что США должны отменить ограничения на поездки для европейцев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США отменить ограничения на поездки для граждан ЕС, введенные из-за пандемии.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RND, опубликованном в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Эпидемиологическая ситуация в США и ЕС сегодня очень похожа. Мы должны решить проблему как можно быстрее, и мы поддерживаем контакт с нашими американскими друзьями. Это не должно затягиваться на несколько недель", - сказал фон дер Ляйен.

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Ее комментарии связаны с тем, что запрет на въезд в США для европейских путешественников сохраняется даже после того, как в июне ЕС снял ограничения на въезд для граждан США.

В середине июня ЕС добавил США в свой "зеленый список", позволив въезд даже невакцинированным путешественникам.

Позже в июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США рассчитывает отменить запрет как можно скорее, но отказался сказать, когда.

Официальный представитель ЕС на прошлой неделе назвал запрет на поездки "огромным разочарованием".

По последним данным, в ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.