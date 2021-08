Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, выступив с обвинениями в адрес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения "олимпийского перемирия", - написал Боррель в своем Twitter.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated.