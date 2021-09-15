Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Швеции осудили на три года консультанта автокомпаний, обвиняемого в шпионаже на РФ

Среда, 15 сентября 2021, 13:02

Окружной суд Гетеборга признал 47-летнего консультанта автомобильных компаний Volvo и Scania виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Это первый за 18 лет процесс в Швеции по обвинению в шпионаже. Слушания проходили частично за закрытыми дверями.

Суд установил, что консультант передавал представителю российской разведки торговые секреты компании Scania, "полностью осознавая, что от этого выиграет Россия", но оправдал его в части, которая касалась выдачи информации о Volvo.

"Это оправданное наказание за то, что он совершил, и возможный причиненный ущерб. Прокуроры просили четыре года из расчета, что его признали бы виновным и в части, касающейся Volvo", - отметил представитель суда Матс Хагелин.

Напомним, мужчину задержали в феврале 2019 года в ресторане в центре Стокгольма, когда он встречался с сотрудником российской разведки, который, по данным полиции, действовал под дипломатическим прикрытием.

В феврале 2021 года ему было предъявлено обвинение в раскрытии информации за вознаграждение о компаниях, на которые он работал - Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Сёдертелье. Консультанта обвинили в том, что он без ведома компаний копировал материалы со своего рабочего компьютера на собственный и на USB-носители и за деньги передавал сотруднику российской разведки. Обвинение называет эти действия нелегальной разведывательной деятельностью против интересов Швеции, которые могут повредить безопасности.

Мужчина продолжает отрицать свою вину.

Еще в 2019 году Associated Press со ссылкой на свои источники сообщало, что россиянином, который общался со шведом, был Евгений Умеренко. Тогда он работал в посольстве РФ и уехал из Швеции через три недели после задержания консультанта.

Как следует из публикации Associated Press, обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевский и до получения гражданства Швеции он был гражданином России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Россия
powered by lun.ua

Статьи

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине

Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС

Соглашение АСАА между ЕС и Израилем в фармацевтической отрасли – это важный прецедент, к которому может апеллировать Украина при пересмотре СА.
15 сентября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA