В Польше за неделю лотереи для вакцинированных раздали 180 000 евро

В Польше за неделю от запуска специальной лотереи для продвижения вакцинации раздали призы на общую сумму 180 000 евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Для участия зарегистрировались более 1,7 млн человек. Среди призов, которые можно выиграть - легковые авто, скутеры и денежные призы.

2258 участников пока выиграли минимальные призы в размере 200 злотых (около 1400 гривен), 751 - по 500 злотых (около 3500 гривен). Всего раздали призы на общую сумму около 820 тысяч злотых.

Лотерея стартовала 1 июля. Единственным условием для участия является прививка от коронавируса. Регистрироваться нужно через свой аккаунт пациента или горячую линию программы по иммунизации.

Каждый двухтысячных вакцинированный получит 500 злотых, это гарантированный приз. Еженедельно будут разыгрываться призы в размере 50 000 злотых, и различные материальные призы, как электрические скутеры, топливо или страховые ваучеры.

Ежемесячно будут разыгрываться два приза в размере 100 000 злотых плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах - два раза по 1 миллиону злотых (около 220 тысяч евро) и гибридный автомобиль.

Каждый из зарегистрированных участников имеет четыре шанса на выигрыш - один сразу, следующий - через неделю, затем через месяц, и последний - в финале лотереи.

Напомним, подобные лотереи организует также Латвия и Словакия, а Нидерланды бесплатно предлагают сельдь тем, кто приходит на прививку.

В США победительнице лотереи для вакцинированных достался 1 млн долларов.

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